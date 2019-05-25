2019-05-25T01:47:41+03:00
Происшествия

На юге Москвы тушат крупный пожар в жилом доме

Горит крыша, людей из квартир эвакуировали [фото]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Информации о пострадавших пока не поступалоИнформации о пострадавших пока не поступалоФото: Предоставлено очевидцем
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В ночь на субботу, 25 мая, на юге Москвы вспыхнул крупный пожар. Загорелась крыша жилого дома, расположенного по адресу: 2-й Верхний Михайловский проезд, д. 7.

Об этом рассказали «Комсомольской правде» очевидцы произошедшего, они же прислали нам фото и видео с места событий. К этому часу пожарным удалось локализовать возгорание – сейчас на крыше открытого огня уже нет, но над домом видны клубы густого дыма. Свидетели говорят, что работы по тушению пожара продолжаются.

Загорелась крыша жилого дома, на месте работают пожарные Фото: Предоставлено очевидцем

Загорелась крыша жилого дома, на месте работают пожарныеФото: Предоставлено очевидцем

Фото: Предоставлено очевидцем

Всех людей из квартир эвакуировали, к зданию подъехали машины «Скорой помощи», однако информации о возможных пострадавших пока не поступало.

По данным столичного управления МЧС, общая площадь возгорания составила около 500 метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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