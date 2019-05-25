На юге Москвы тушат крупный пожар в жилом доме

СЕГОДНЯ 01:37 2019-05-25T01:47:41+03:00

Информации о пострадавших пока не поступало Фото: Предоставлено очевидцем

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В ночь на субботу, 25 мая, на юге Москвы вспыхнул крупный пожар. Загорелась крыша жилого дома, расположенного по адресу: 2-й Верхний Михайловский проезд, д. 7.

Об этом рассказали «Комсомольской правде» очевидцы произошедшего, они же прислали нам фото и видео с места событий. К этому часу пожарным удалось локализовать возгорание – сейчас на крыше открытого огня уже нет, но над домом видны клубы густого дыма. Свидетели говорят, что работы по тушению пожара продолжаются.

Загорелась крыша жилого дома, на месте работают пожарныеФото: Предоставлено очевидцем

Фото: Предоставлено очевидцем

Всех людей из квартир эвакуировали, к зданию подъехали машины «Скорой помощи», однако информации о возможных пострадавших пока не поступало.

По данным столичного управления МЧС, общая площадь возгорания составила около 500 метров.

ИСТОЧНИК KP.RU