2019-05-25T04:51:36+03:00
Общество

Моряки арестованного в Стамбуле за долги судна возвращаются в Россию

Шесть россиян почти год провели взаперти на борту турецкого сухогруза Streamline
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Судно арестовано за долги с лета прошлого года. Фото: marinetraffic.com/AleksanderСудно арестовано за долги с лета прошлого года. Фото: marinetraffic.com/Aleksander
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В пятницу, 24 мая, шесть российских моряков, которые с июня прошлого года находились на борту арестованного в Стамбуле сухогруза Streamline, возвращаются на Родину.

О том, что фактически находившиеся в плену почти год россияне смогли сойти на берег и отправиться домой, сообщило генеральное консульство России в Стамбуле. В заявлении дипмиссии отмечается, что моряки «стали заложниками судебного разбирательства двух турецких хозяйствующих субъектов, претендующих на право владения судном».

ИСТОЧНИК KP.RU

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