Погода в Москве на 25 мая 2019 года: ожидается небольшой дождь и около 23 градусов тепла

СЕГОДНЯ 07:11 2019-05-25T07:12:00+03:00

В субботу в Москве ожидается небольшой дождь и около 23 градусов тепла Фото: Евгения ГУСЕВА

Метеорологи обещают небольшой дождь в Москве на 25 мая 2019 года

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Синоптики прогнозируют облачную погоду и небольшой дождь в Москве на субботу, 25 мая 2019 года.

По информации Гидрометцентра, дневная температура воздуха в российской столице составит от +21 до +23 градусов. Днем переменная облачность, местами небольшой дождь, на западе области - умеренные осадки. Ветер восточный, 5-10 метров в секунду.

В ночь на воскресенье, 26 мая, температура воздуха составит 13...15 градусов тепла, облачно, дождь, местами гроза. Днем — от 22 до 24 градусов выше нуля, облачно с прояснениями, местами дождь, гроза. Ветер южный, юго-западный, 5-10 метров в секунду, при грозе порывы до 12-17 метров в секунду.

В ночь на понедельник, 27 мая, дождя не ожидается. Температура воздуха составит от 10 до 12 градусов со знаком «плюс», днем — от 20 до 22 градусов. Переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 метров в секунду, местами порывы 12-17 метров в секунду.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее метеорологи предупреждали, что во время последних звонков в Москве будут дожди.

ИСТОЧНИК KP.RU