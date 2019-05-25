2019-05-25T07:42:42+03:00
В мире

Болтон считает, что саммит Абэ и Ким Чен Ына поможет решению ядерной проблемы КНДР

Советник президента США по национальной безопасности заявил об этом во время своего визита в Токио
Екатерина БОЛГОВА
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Советник президента США по национальной безопасности Джон БолтонСоветник президента США по национальной безопасности Джон БолтонФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Саммит премьер-министра Японии Синдзо Абэ и главы Северной Кореи Ким Чен Ына поможет решению ядерной и ракетной проблемы КНДР. Такое мнение высказал помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, который находится с визитом в столице Японии.

"Это будет во многом способствовать решению ядерной и ракетной проблемы Северной Кореи и проблемы насильно удерживаемых там японских граждан", - сказал Болтон, передает агентство Киодо.

Он отметил, что недавние пуски Северной Кореи в Вашингтоне расценивают как нарушения соответствующих резолюций Совета безопасности ООН. При этом, по словам советника американского президента, сохраняется возможность третьего саммита США-КНДР на высшем уровне.

Говоря о вероятности визита Абэ в Иран, которая активно муссируется в японской прессе, Болтон подчеркнул, что эта тема будет рассматриваться во время поездки президента США Дональда Трампа в Токио.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, последний раз президента США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын проводили переговоры 27-28 февраля 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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