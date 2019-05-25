НАТО впервые за десятилетия примет новую военную стратегию из-за "ядерной угрозы" со стороны России
Впервые за несколько десятилетий североатлантический альянс НАТО примет новую военную стратегию. Как заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, это связано с "ядерной угрозой" со стороны России.
"На этой неделе наши военные эксперты приняли решение о новой военной стратегии для альянса", - сказал Столтенберг в интервью немецкой газете Welt am Sonntag.
Он отметил, что кроме "ядерной угрозы", якобы исходящей со стороны РФ, НАТО также встречается с новыми вызовами на востоке и юге.
"Речь идет о том, чтобы и в дальнейшем быть полностью готовыми к обороне и обеспечивать стабильность. Это отчасти требует новых военных концепций", - подчеркнул генсекретарь НАТО.
Напомним, что ранее в России не раз отмечали, что ядерное оружие рассматривается Москвой только как средство защиты. По словам президента РФ Владимира Путина, национальная ядерная доктрина не включает в себя нанесение превентивного удара.
ИСТОЧНИК KP.RU