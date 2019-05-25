2019-05-25T08:18:29+03:00
В мире

НАТО впервые за десятилетия примет новую военную стратегию из-за "ядерной угрозы" со стороны России

Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments18
Генеральный секретарь НАТО Йенс СтолтенбергГенеральный секретарь НАТО Йенс СтолтенбергФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Впервые за несколько десятилетий североатлантический альянс НАТО примет новую военную стратегию. Как заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, это связано с "ядерной угрозой" со стороны России.

"На этой неделе наши военные эксперты приняли решение о новой военной стратегии для альянса", - сказал Столтенберг в интервью немецкой газете Welt am Sonntag.

Он отметил, что кроме "ядерной угрозы", якобы исходящей со стороны РФ, НАТО также встречается с новыми вызовами на востоке и юге.

"Речь идет о том, чтобы и в дальнейшем быть полностью готовыми к обороне и обеспечивать стабильность. Это отчасти требует новых военных концепций", - подчеркнул генсекретарь НАТО.

Напомним, что ранее в России не раз отмечали, что ядерное оружие рассматривается Москвой только как средство защиты. По словам президента РФ Владимира Путина, национальная ядерная доктрина не включает в себя нанесение превентивного удара.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Дима Билан готов в третий раз принять участие в Евровидении
«Крым ничем не обязан Украине»: Пушков высказался о заявлении нового главы генштаба ВСУ
Исследование показало, что россияне заменяют дорогостоящий алкоголь на пиво
Умер Марри Гелл-Манн - лауреат Нобелевской премии по физике
Все финалисты шестого сезона проекта «Голос.Дети» получат по 1 млн рублей
Канада попросила ООН определить ее границы в Арктике
Крупное ДТП на Ленинградском шоссе в Подмосковье: три человека погибли
Болтон считает, что саммит Абэ и Ким Чен Ына поможет решению ядерной проблемы КНДР
С 25 мая россияне могут посещать Коста-Рику без виз
Погода в Москве на 25 мая 2019 года: ожидается небольшой дождь и около 23 градусов тепла
Жертвами беспорядков в Джакарте стали восемь человек, более 900 пострадали
Родителей выпускницы, участвовавшей в БДСМ-скандале в одной из школ Владивостока, оштрафуют
СМИ узнали, что тяжелый ударный стелс-беспилотник «Охотник» впервые поднялся в воздух
В Литве объявлен день тишины перед вторым туром выборов президента
Моряки арестованного в Стамбуле за долги судна возвращаются в Россию
В Мексике разбился военный вертолет, тушивший лесные пожары
Трамп огорчен скорой отставкой Мэй
В Нидерландах допустили возможность вины Украины в катастрофе MH17
Помпео решил для «сдерживания» Ирана продать оружие его соседям
На юге Москвы тушат крупный пожар в жилом доме
Сторонники Гуаидо заняли посольство Венесуэлы в США