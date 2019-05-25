2019-05-25T08:40:19+03:00
В мире

Канада попросила ООН определить ее границы в Арктике

Оттава подала заявку на расширение континентального шельфа в Северном Ледовитом океане
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Канада подала в ООН заявку на расширение своего континентального шельфа в АрктикеКанада подала в ООН заявку на расширение своего континентального шельфа в АрктикеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Канада подала в комиссию ООН по границам заявку на расширение своего континентального шельфа в Арктике на 1,2 миллиона квадратных километров, сообщило министерство иностранных дел страны.

В сообщении МИД говорится, что направленный в Организацию «после более чем 10 лет научной и юридической работы по определению канадских континентальных границ в Арктике» документ состоит из 2,1 тысячи страниц. Отмечается, что это первый и очень важный шаг Оттавы в процессе получения международного признания внешних границ континентального шельфа страны в Северном Ледовитом океане.

«Канада привержена укреплению своего лидерства в Арктике. Установление нашего континентального шельфа имеет жизненно важное значение для обеспечения нашего суверенитета», - цитирует заявление канадского внешнеполитического ведомства ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в августе 2015 года Россия тоже направила в комиссию ООН заявку на расширение границ своего континентального арктического шельфа в Арктике на 1,2 миллиона квадратных километров. РФ планирует присоединение хребта Ломоносова, котловины Подводников, поднятия Менделеева, южной оконечности хребта Гаккеля и зоны Северного полюса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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