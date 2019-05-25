СЕГОДНЯ 08:42 2019-05-25T09:41:44+03:00

Об этом в эфире сообщил ведущий программы Дмитрий Нагиев

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Все финалисты шестого сезона проекта «Голос.Дети» получат по 1 млн рублей, заявил в эфире ведущий программы Дмитрий Нагиев.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в ходе спецвыпуска шоу накануне гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст назвал победителями проекта всех финалистов. Это девять человек: Ержан Максим, Нино Чеснер, Валерий Кузаков, Рената Таирова, Роберт Багратян, Анастасия Сисаури, Михаил Григорян и Мариам Абделькадер, а также Микелла Абрамова, победа которой была аннулирована.

По словам главы Первого канала, провести еще одно голосование не представлялось возможным, поэтому победителями были признаны все финалисты, поэтому все они получат призы. Кроме того, Эрнст анонсировал новый, уже седьмой по счету проекта «Голос.Дети», съемки которого пройдут в 2020 году.

Отметим, что после неожиданной победы дочери певицы Алсу Микеллы Абрамовой зрители усомнились в объективности голосования,из-за чего было решено провести проверка. В итог\е был установлен факт воздействия на голосование, победа участницы была аннулирована. Участия в спецвыпуске программы 24 мая Микелла не принимала.

"Голос был и останется честным", Константин Эрнст объявил итоги Голос.Дети-6. Фрагмент специального выпуска от 24.05.2019.Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст объявил итоги шестого сезона проекта Голос.Дети .

ИСТОЧНИК KP.RU