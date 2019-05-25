2019-05-25T09:43:03+03:00
Общество

Исследование показало, что россияне заменяют дорогостоящий алкоголь на пиво

Спрос на вино и дорогостоящие крепкие алкогольные напитки в России снижается с начала 2019 года
Екатерина БОЛГОВА
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Россияне массово променяли вино и другой дорогой алкоголь на пивоРоссияне массово променяли вино и другой дорогой алкоголь на пивоФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Россияне заменяют вино и дорогостоящий алкоголь более дешевыми пивом и водкой - об этом свидетельствуют итоги исследования российского сервиса по поиску и выбору товаров в интернете Rate&Goods.

Выяснилось, что с начала 2019 года в России снижается спрос на вино и другие дорогостоящие крепкие алкогольные напитки, а вот спрос на пиво, наоборот, растет. В конце 2018 года пиво занимало долю в 55,4% от всех купленных алкогольных напитков, а в конце первого квартала текущего года этот показатель вырос до 63,2%. Второе место в этом рейтинге занимает вино, но спрос на него упал с 18,3% в конце прошлого года до 15,5% в конце первого квартала.

"Дорогих напитков – виски, коньяк – покупают все меньше, и вместо вина отдают предпочтение более демократичному пиву", - рассказал РИА Новости гендиректор сервиса Роман Майстер.

Он отметил, что в ближайшее время, скорее всего, россияне продолжат экономить на алкогольных напитках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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