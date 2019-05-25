Дима Билан готов в третий раз принять участие в Евровидении

СЕГОДНЯ 09:26 2019-05-25T09:42:20+03:00

Певец выиграл конкурс в 2008 году с песней Believe

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Певец Дима Билан готов в третий раз принять участие в европейском музыкальном конкурсе "Евровидение".

"Вполне возможно, если вы настоите, то я поеду, почему нет. Спорт. Весело", - сказал артист в эфире программы "Вечерний Ургант" на Первом канале.

Напомним, в 2019 году на "Евровидении" в Израиле Россию во второй раз представлял певец Сергей Лазарев, который по итогам голосования зрителей и жюри занял третье место. Он уже участвовал в конкурсе в 2016 году и тогда тоже был третьим.

Дима Билан принимал участие в "Евровидении" в 2006 году, когда занял второе место. А в 2008 году выиграл конкурс с песней Believe.

Ранее в интервью "Комсомольской правде" Дима Билан признался, что не исключает своего участия в "Евровидении" и даже обещал подумать над дуэтной песней с Сергеем Лазаревым.

ИСТОЧНИК KP.RU