Младшего офицера ВМС США приговорили к трем годам тюрьмы за попытку раскрытия секретной информации

СЕГОДНЯ 10:09 2019-05-25T10:09:50+03:00

С мая по сентябрь 2018 года 26-летний Стивен Келлогг служил на борту авианосца "Карл Винсон" и имел доступ к секретным данным

Изменить размер текста: A A

В США осудили офицера ВМС за за попытку раскрытия секретной информации. Младший офицер второго класса Стивен Келлогг получил три года тюрьмы за попытку раскрытия данных о ядерных установках на военных кораблях.

По данным ФБР, 26-летний Келлогг служил на борту авианосца "Карл Винсон" с мая по сентябрь прошлого года. Он имел доступ к секретным сведениям о ядерных силовых установках. 27 августа 2018 года, находясь на службе, он предпринял попытку улететь из Сан-Диего в Нью-Йорк, планирую "предоставить секретную информацию о военных кораблях ВМС США с ядерными энергетическими установками журналисту, который, как он думал, обнародует эту информацию".

В пресс-релизе ФБР также отмечается, что Келлогг искал в сети сведения об аваирейсах до Москвы и вообще собирался перебраться в Россию. Так, на электронную почту, якобы связанную с российской судостроительной корпорации "Севмаш", он отправил письмо с текстом "Я готов".

Суд постановил уволить Келлогга уволен с военной службы и лишить его воинского звания.

ИСТОЧНИК KP.RU