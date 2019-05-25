2019-05-25T11:13:26+03:00
В мире

В МИД России исключили возможность обмена Уилана на Бутину

По словам замминистра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, речь об этом не идет, так как Уилану пока не вынесли приговор
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Мария БутинаМария БутинаФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Возможность обмена обвиняемого в шпионаже гражданина США Пола Уилана на россиянку Марию Бутину в настоящее время исключена, заявил замминиста иностранных дел России Сергей Рябков. Он отметил, что это невозможно, так как Уилану еще не вынесен приговор суда.

"Предложения по размену касались только Виктора Бута и Константина Ярошенко с нашей стороны, никого другого из российских граждан мы не предлагали менять в рамках использования процедур Конвенции Совета Европы от 1983 года о передаче осужденных лиц", — сказал Рябков.

Он подчеркнул, что на ход дела Уилана никак не повлияют заявления посольства США о том, что в деле якобы отсутствуют доказательства.

"Я не знаю, какой будет вынесен приговор Уилану и будет ли целесообразно господина Уилана в какую-то такую схему (по обмену граждан - Прим. ред.) представлять", — добавил Рябков.

Напомним, Уилан был задержан в российской столице в конце прошлого года при проведении шпионской акции. Россиянка Мария Бутина была задержана в США летом 2018 года по обвинению в сговоре с целью незаконной работы на РФ. В апреле ее приговорили к 1,5 годам тюрьмы, 5 ноября она должна выйти на свободу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Рядом с Токио произошло землетрясение магнитудой 5,1
Сотрудники Роспотребнадзора провели консультации по профилактике клещевых инфекций
Младшего офицера ВМС США приговорили к трем годам тюрьмы за попытку раскрытия секретной информации
Дима Билан готов в третий раз принять участие в Евровидении
«Крым ничем не обязан Украине»: Пушков высказался о заявлении нового главы генштаба ВСУ
Исследование показало, что россияне заменяют дорогостоящий алкоголь на пиво
Умер Марри Гелл-Манн - лауреат Нобелевской премии по физике
Все финалисты шестого сезона проекта «Голос.Дети» получат по 1 млн рублей
Канада попросила ООН определить ее границы в Арктике
Крупное ДТП на Ленинградском шоссе в Подмосковье: три человека погибли
НАТО впервые за десятилетия примет новую военную стратегию из-за "ядерной угрозы" со стороны России
Болтон считает, что саммит Абэ и Ким Чен Ына поможет решению ядерной проблемы КНДР
С 25 мая россияне могут посещать Коста-Рику без виз
Погода в Москве на 25 мая 2019 года: ожидается небольшой дождь и около 23 градусов тепла
Жертвами беспорядков в Джакарте стали восемь человек, более 900 пострадали
Родителей выпускницы, участвовавшей в БДСМ-скандале в одной из школ Владивостока, оштрафуют
СМИ узнали, что тяжелый ударный стелс-беспилотник «Охотник» впервые поднялся в воздух
В Литве объявлен день тишины перед вторым туром выборов президента
Моряки арестованного в Стамбуле за долги судна возвращаются в Россию
В Мексике разбился военный вертолет, тушивший лесные пожары
Трамп огорчен скорой отставкой Мэй
В Нидерландах допустили возможность вины Украины в катастрофе MH17
Помпео решил для «сдерживания» Ирана продать оружие его соседям
На юге Москвы тушат крупный пожар в жилом доме
Сторонники Гуаидо заняли посольство Венесуэлы в США