В МИД России исключили возможность обмена Уилана на Бутину

СЕГОДНЯ 11:13 2019-05-25T11:13:26+03:00

По словам замминистра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, речь об этом не идет, так как Уилану пока не вынесли приговор

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Возможность обмена обвиняемого в шпионаже гражданина США Пола Уилана на россиянку Марию Бутину в настоящее время исключена, заявил замминиста иностранных дел России Сергей Рябков. Он отметил, что это невозможно, так как Уилану еще не вынесен приговор суда.

"Предложения по размену касались только Виктора Бута и Константина Ярошенко с нашей стороны, никого другого из российских граждан мы не предлагали менять в рамках использования процедур Конвенции Совета Европы от 1983 года о передаче осужденных лиц", — сказал Рябков.

Он подчеркнул, что на ход дела Уилана никак не повлияют заявления посольства США о том, что в деле якобы отсутствуют доказательства.

"Я не знаю, какой будет вынесен приговор Уилану и будет ли целесообразно господина Уилана в какую-то такую схему (по обмену граждан - Прим. ред.) представлять", — добавил Рябков.

Напомним, Уилан был задержан в российской столице в конце прошлого года при проведении шпионской акции. Россиянка Мария Бутина была задержана в США летом 2018 года по обвинению в сговоре с целью незаконной работы на РФ. В апреле ее приговорили к 1,5 годам тюрьмы, 5 ноября она должна выйти на свободу.

ИСТОЧНИК KP.RU