Взырв в Лионе: опубликованы кадры с вероятным подозреваемым

СЕГОДНЯ 12:04 2019-05-25T12:04:12+03:00

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Французский телеканал BFM опубликовал кадры с вероятным подозреваемым во взрыве в Лионе. При этом никакие данные о его личности пока не сообщались.

На фотографии виден мужчина в черной футболке и светлых шортах, который везет велосипед. Лицо человека скрывают большие солнцезащитные очки и кепка, а из-за низкого качества изображения трудно рассмотреть черты лица. Ранее СМИ уточняли, что устроивший взрыв был одет в капюшон и кепку с длинным козырьком. По некоторым данным, подозреваемым является мужчина в возрасте 30-35 лет.

Изображение вероятного подозреваемого во взрыве в Лионе

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, накануне вечером, 24 мая, прогремел взрыв в центре Лиона на улице Виктора Гюго. В результате получили ранения 13 человек, среди которых один ребенок. Судя по записям с камер наблюдения, взрыв устроил мужчина, который подъехал на велосипеде к сетевой булочной Brioche Doree и оставил у входа сумку с взрывчаткой.

Видео с места взрыва в Лионе.Видео с места взрыва в Лионе

ИСТОЧНИК KP.RU