Боевики обстреляли две сирийские провинции и город Хама

СЕГОДНЯ 12:24 2019-05-25T12:24:53+03:00

Боевики за сутки обстреляли две сирийские провинции и город Хама Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

По данным Минобороны РФ, продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в Идлибской зоне деэскалации

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За прошедшие сутки боевики обстреляли населенные пункты двух сирийских провинций и город Хама. Об этом заявил руководитель российского центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) на территории Сирии генерал-майор Виктор Купчишин.

"В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Нахшебба (дважды), Мукатталь (дважды), Сафсафа (дважды), Руейст-Искандер, Дарх-Абу-Асад, Санджека, Джубб-Эль-Мгара, Телль-Эт-Тут, Кермель провинции Латакия, Эль-Хуаш, Дар-Хардата провинции Хама, а также города Хама", - сказал Купчишин на брифинге.

Он подчеркнул, что со стороны незаконных бандитских формирований, действующих в Идлибской зоне деэскалации в Сирии, продолжаются обстрелы мирных районов. Несмотря на это, в рамках реализации указа президента Сирии Башара Асада продолжается амнистия уклонившихся от военной службы, среди которых - беженцев и бывшие участники террористических организаций.

"По состоянию на 23 мая 2019 года амнистировано 58001 человек", - отметил представитель Минобороны РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU