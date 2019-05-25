"Манчестер Юнайтед" сделал предложение по Дембеле

СЕГОДНЯ 13:20 2019-05-25T13:20:29+03:00

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По сообщению The Goal, «Манчестер Юнатед» сделал первое официальное предложение по летнему трансферу форварду «Лиона» Муссы Дембеле. «Красные дьяволы» активно ищут замену уходящему в летнее трансферное окно Ромелу Лукаку и готовы выложить за основного нападающего «Лиона» 40 миллионов евро.

Оказавшись на 6-й позиции в домашнем чемпионате, и лишь благодаря выигрышу «Манчестера Сити» у «Уотфорда» в финале кубка Англии миновав квалификационный тур на Лигу Европу, «красные дьяволы» столкнулись с серьезными проблемами в бюджете и комплектации команды. Многие футболисты покидают «МЮ», не желая играть в Лиге Европы и получать меньшую зарплату и бонусы.

Среди таких Поль Погба, Маркус Рэшфорд, Давид де Хеа – с ними «МЮ» еще ведет переговоры по продлению контрактов и всеми силами пытается воспрепятствовать их трансферу в другой клуб.

По информации Daily Mail, четвертые по счету переговоры с де Хеа о новом контракте зашли в тупик, и главный тренер «МЮ» Уле-Гуннар Сульшер принял решение отпустить испанца и не искать ему замену, доверив ворота на полноценной основе второму вратарю – Серхио Ромеро.

Итальянское издание Calciomercato сообщает, что Ромеу Лукаку этим летом уйдет в «Интер», возглавляемый бывшим тренером «Ювентуса» Антонио Конте. Взамен, «нерадзурри» предлагают «манкунианцам» 30-летнего хорватского хавбека Ивана Перишича с доплатой в 30 миллионов евро.

Контракт Мусса Дембеле с «Лионом» рассчитан до июля 2023 года, в текущем сезоне форвард забил 20 голов и сделал 6 результативных передач в 45 матчах в составе «Лиона».

ИСТОЧНИК KP.RU