В Таиланде произошел взрыв и пожар на контейнеровозе

СЕГОДНЯ 13:52 2019-05-25T13:52:10+03:00

Более 50 человек пострадали из-за взрыва и пожара на контейнеровозе в Таиланде Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В результате пострадали больше 50 человек, в основном это портовые рабочие

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В субботу, 25 мая, в таиландском порту Лаем Чабанг произошел взрыв и пожар на судне, перевозившем контейнеры.

По данным издания Bangkok Post, ЧП случилось в тот момент, когда контейнеровоз стоял на разгрузке. В результате пострадали больше 50 человек, в основном это портовые рабочие. Они получили легкие ранения, ожоги, повреждения глаз и отравления продуктами горения. По предварительной информации, погибших нет.

Среди причин пожара называется взрыв одного из морских контейнеров с химикатами. В настоящее время пожар локализовали.

Боцман одного из судов, стоявшего по соседству с загоревшимся судном, услышал звук взрыва и увидел взлетевший контейнер, а также густой белый дым. По его словам, взрывов было несколько. Затем начался пожар.

В настоящее время не сообщается, какой именно груз перевозило судно.

ИСТОЧНИК KP.RU