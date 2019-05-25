Глава МИД Ирана считает увеличение сил США на Ближнем Востоке угрозой миру

СЕГОДНЯ 14:29 2019-05-25T14:29:25+03:00

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Вашингтон дополнительно отправит около 1,5 тысячи военнослужащих на Ближний Восток

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Решение властей США увеличить военный контингент на Ближнем Востоке является угрозой стабильности в регионе и "миру во всем мире", заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил о принятом решении дополнительно отправить примерно 1,5 тысячи американских военных на Ближний Восток. Американский лидер считает, что это необходимо для защиты уже находящихся в регионе американских военных.

"Американцы выступили с таким заявлением с целью оправдать свои враждебные действия и создать напряженность на Аравийском полуострове",- сказал Зариф после возвращения из двухдневного визита в Пакистан.

По его словам, таким действиям Вашингтона нужно противостоять.

"Эти действия также представляют угрозу миру и стабильности во всем мире", - подчеркнул иранский министр, передает агентство IRNA.

ИСТОЧНИК KP.RU