2019-05-25T14:29:25+03:00
В мире

Глава МИД Ирана считает увеличение сил США на Ближнем Востоке угрозой миру

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Вашингтон дополнительно отправит около 1,5 тысячи военнослужащих на Ближний Восток
Екатерина БОЛГОВА
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Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад ЗарифМинистр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад ЗарифФото: REUTERS
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Решение властей США увеличить военный контингент на Ближнем Востоке является угрозой стабильности в регионе и "миру во всем мире", заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил о принятом решении дополнительно отправить примерно 1,5 тысячи американских военных на Ближний Восток. Американский лидер считает, что это необходимо для защиты уже находящихся в регионе американских военных.

"Американцы выступили с таким заявлением с целью оправдать свои враждебные действия и создать напряженность на Аравийском полуострове",- сказал Зариф после возвращения из двухдневного визита в Пакистан.

По его словам, таким действиям Вашингтона нужно противостоять.

"Эти действия также представляют угрозу миру и стабильности во всем мире", - подчеркнул иранский министр, передает агентство IRNA.

ИСТОЧНИК KP.RU

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