Глава МИД Ирана считает увеличение сил США на Ближнем Востоке угрозой миру
Решение властей США увеличить военный контингент на Ближнем Востоке является угрозой стабильности в регионе и "миру во всем мире", заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил о принятом решении дополнительно отправить примерно 1,5 тысячи американских военных на Ближний Восток. Американский лидер считает, что это необходимо для защиты уже находящихся в регионе американских военных.
"Американцы выступили с таким заявлением с целью оправдать свои враждебные действия и создать напряженность на Аравийском полуострове",- сказал Зариф после возвращения из двухдневного визита в Пакистан.
По его словам, таким действиям Вашингтона нужно противостоять.
"Эти действия также представляют угрозу миру и стабильности во всем мире", - подчеркнул иранский министр, передает агентство IRNA.
ИСТОЧНИК KP.RU