В Москве объявили "желтый" уровень опасности из-за грозы и усиления ветра

СЕГОДНЯ 15:09 2019-05-25T15:09:52+03:00

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В субботу, 25 мая, в Москве объявили "желтый" уровень погодной опасности из-за ожидаемого резкого ухудшения погоды - грозы, усиления ветра и ливня.

Как сообщает Гидрометцентр России, повышенный уровень опасности действует в течение суток с 21:00 субботы.

Напомним, ранее метеослужба сообщала, что 25 мая в столице ожидается 21-23 градуса и небольшой дождь. Однако позже стало известно о приближающейся грозе с порывами ветра до 15 метров в секунду.

В ночь на воскресенье, 26 мая, температура в Москве и Подмосковье опустится до 13-15 градусов. Характер погоды не изменится, сохранится вероятность дождя, причем сильного, с грозой и ветром до 12-15 метров в секунду. В течение дня воскресенья температура воздуха в регионе не превысит 22-24 градусов, также возможен дождь.

ИСТОЧНИК KP.RU