2019-05-25T15:09:52+03:00
Москва

В Москве объявили "желтый" уровень опасности из-за грозы и усиления ветра

Предупреждение действует с 21:00 25 мая в течение суток
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
"Желтый" уровень опасности объявили в Москве из-за грозы и усиления ветра"Желтый" уровень опасности объявили в Москве из-за грозы и усиления ветраФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

В субботу, 25 мая, в Москве объявили "желтый" уровень погодной опасности из-за ожидаемого резкого ухудшения погоды - грозы, усиления ветра и ливня.

Как сообщает Гидрометцентр России, повышенный уровень опасности действует в течение суток с 21:00 субботы.

Напомним, ранее метеослужба сообщала, что 25 мая в столице ожидается 21-23 градуса и небольшой дождь. Однако позже стало известно о приближающейся грозе с порывами ветра до 15 метров в секунду.

В ночь на воскресенье, 26 мая, температура в Москве и Подмосковье опустится до 13-15 градусов. Характер погоды не изменится, сохранится вероятность дождя, причем сильного, с грозой и ветром до 12-15 метров в секунду. В течение дня воскресенья температура воздуха в регионе не превысит 22-24 градусов, также возможен дождь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Погода в Москве»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Два человека погибли при пожаре на юге Москвы
Зеленский: выполнение решения Международного трибунала по инциденту в Керченском проливе может стать шагом к разблокированию переговоров между Киевом и Москвой
Соловьев согласился встретиться с активистом, который обещал дать ему "леща"
В МИД РФ прокомментировали решение Морского трибунала по инциденту в Керченском проливе
Глава МИД Ирана считает увеличение сил США на Ближнем Востоке угрозой миру
Морской трибунал потребовал от России освободить украинские корабли и моряков, задержанных в Керченском проливе
В Таиланде произошел взрыв и пожар на контейнеровозе
"Манчестер Юнайтед" сделал предложение по Дембеле
В США произошла стрельбе в баре, пострадали десять человек
Самолет Cessna упал в океан у берегов Флориды
Боевики обстреляли две сирийские провинции и город Хама
Взырв в Лионе: опубликованы кадры с вероятным подозреваемым
В МИД России исключили возможность обмена Уилана на Бутину
Рядом с Токио произошло землетрясение магнитудой 5,1
Сотрудники Роспотребнадзора провели консультации по профилактике клещевых инфекций
Младшего офицера ВМС США приговорили к трем годам тюрьмы за попытку раскрытия секретной информации
Дима Билан готов в третий раз принять участие в Евровидении
«Крым ничем не обязан Украине»: Пушков высказался о заявлении нового главы генштаба ВСУ