2019-05-25T15:30:22+03:00
Общество

Соловьев согласился встретиться с активистом, который обещал дать ему "леща"

Ранее телеведущий назвал "бесами" участников акции против строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге
Екатерина БОЛГОВА
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Владимир СоловьевВладимир СоловьевФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Телеведущий Владимир Соловьев согласился на встречу с уральским активистом Антоном Дербеневым, обещавшим дать ему "леща".

Напомним, в эфире радио "Вести FM" Соловьев назвал "бесами" участников митинга против строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге. После этого Дербенев решил "дать леща" телеведущему, а краснодарский журналист Кирилл Гурьев вызвал его на дуэль.

Как написал активист на своей странице в Facebook, его встреча с Соловьевым состоится 25 мая в ресторане в центре Москвы. По его словам, он получил предложение лично от телеведущего.

"Будем искать у меня бесовские рога, копыта и грамотно разруливать ситуацию в целом", — написал Дербенев.

Напомним, ранее в интервью обозревателю "КП" Александру Гамову Соловьев объяснил свою позицию по вопросу строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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