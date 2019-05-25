Два человека погибли при пожаре на юге Москвы

СЕГОДНЯ 15:52 2019-05-25T15:52:34+03:00

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Пожар произошел в одной квартир в многоэтажном доме в Чертаново на юге Москвы. Об этом сообщили в субботу, 25 мая, в пресс-службе столичного главка МЧС России.

Возгорание произошло, как уточнили в ведомстве, по адресу Сумском проезде 21 корпус 3. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. В результате происшествия погибли два человека, передает Интерфакс.

В настоящий момент пожар ликвидирован.

Кстати, как ранее писал сайт kp.ru, в ночь на субботу, 25 мая, на юге Москвы случился еще один крупный пожар. Возгорание произошло на крыше жилого дома, расположенного по адресу: 2-й Верхний Михайловский проезд, д. 7. В результате происшествия все люди были эвакуированы из квартир. На место ЧП приехали машины «Скорой помощи», однако информации о возможных пострадавших пока не поступало.

По данным столичного управления МЧС, общая площадь возгорания составила около 500 метров.

ИСТОЧНИК KP.RU