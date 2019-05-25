2019-05-25T16:51:47+03:00
Спорт

Первый период матча Россия - Финляндия завершился вничью 0:0

Команды пока так и не открыли счет в важном поединке
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Закончился первый период матча Россия - Финляндия.Закончился первый период матча Россия - Финляндия.Фото: REUTERS
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В Братиславе завершился первый период полуфинального матча чемпионата мира по хоккею между командами России и Финляндии. Наша сборная вышла в эту стадию турнира, одержав победу над США со счетом 4:3 позавчера в четвертьфинале. Финны выиграли же 3:1 у Швеции.

Первый период матча Россия - Финляндия в полуфинале чемпионата мира по хоккею завершился без заброшенных шайб. Команды закончили первую двадцатиминутку со счетом 0:0. Редкий, собственно, счет для хоккея.

Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию матча полуфинала чемпионата мира по хоккею 2019 Россия - Финляндия. Во втором полуфинале вечером сегодня сыграют, напомним, команды Чехии и Канады.

Уже завтра, 26 мая, на чемпионате мира по хоккею 2019 пройдут последние поединки - матч за 3-е место и финальный поединок ЧМ-2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

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