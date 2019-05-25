СК: первый замглавы Балашихи арестован по обвинению в получении взятки в 4 млн рублей

СЕГОДНЯ 17:19 2019-05-25T17:19:22+03:00

Изменить размер текста: A A

В Главном следственном управлении (ГСУ) СК по Московской области сообщили, что по обвинению в получении взятки в размере 4 миллионов рублей арестован первый заместитель главы администрации подмосковной Балашихи.

С лета прошлого года, по данным следствия, он систематически получал от гендиректора одной из строительных компаний, которая занимается ремонтом и обслуживанием дорог, взятки в общей сумме не менее 4 млн рублей. Средства предоставлялись за общее покровительство, заключение контракта, а также непроверку качества работы по ремонту дорог, передает ТАСС.

По данным источника агентства в правоохранительных органах, арестован первый замглавы Балашихи Алексей Коваль.

Кстати, ранее сайт kp.ru писал, что на взятке в 10 тысяч рублей поймали замначальника Истринского ОМВД. Подполковник полиции Михаил Шемякин попался на взятке за способствование в получении всех разрешений на приобретение огнестрельного оружия в обход закона.

ИСТОЧНИК KP.RU