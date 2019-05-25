2019-05-25T17:37:23+03:00
Спорт

Второй период матча Россия - Финляндия на ЧМ по хоккею завершился вничью 0:0

За 40 минут команды ни разу не забросили шайбы
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Россияне играют против Финляндии в полуфинале ЧМ по хоккею.Россияне играют против Финляндии в полуфинале ЧМ по хоккею.Фото: REUTERS
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Подошел к концу второй период полуфинального матча чемпионата мира по хоккею. Встреча между командами России и Финляндии проходит по очень напряженному характеру. На кону - выход в финал чемпионата мира 2019 года. Первый период зрители посмотрели без заброшенных шайб - на табло были 0:0.

Вторая двадцатиминутка поединка подошла к своему логическому завершению. И на табло - тот же счет 0:0. Команды пока что за 40 минут пока не забросили ни одной шайбы в этом поединке.

Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию матча полуфинала чемпионата мира по хоккею 2019 Россия - Финляндия. Во втором полуфинале вечером сегодня сыграют, напомним, команды Чехии и Канады.

Уже завтра, 26 мая, на чемпионате мира по хоккею 2019 пройдут последние поединки - матч за 3-е место и финальный поединок ЧМ-2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

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