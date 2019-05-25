Полиция обнаружила ДНК подозреваемого во взрыве в Лионе

СЕГОДНЯ 17:38 2019-05-25T17:38:31+03:00

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Правоохранительные органы обнаружить ДНК возможного организатора взрыва, который произошел накануне на пешеходной улице Виктора Гюго в центре Лиона. Об этом сообщил в субботу телеканал BFMTV со ссылкой на свои источники.

Как отмечается, полученные данные не дают основания говорить, что личность преступника установлена, выявлен только его след. Кроме того телеканал сообщил, что было обнаружено небольшое количество взрывчатки.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, в пятницу вечером, 24 мая, в центре Лиона на улице Виктора Гюго прогремел взрыв. В результате происшествия ранения получили 13 человек, среди которых один ребенок. Судя по записям с камер наблюдения, взрыв устроил мужчина, который подъехал на велосипеде к сетевой булочной Brioche Doree и оставил у входа сумку с взрывчаткой.

Видео с места взрыва в Лионе.Видео с места взрыва в Лионе

ИСТОЧНИК KP.RU