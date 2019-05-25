Итог матча Россия - Финляндия: наши проиграли со счетом 0:1 полуфинал и сыграют за "бронзу"

СЕГОДНЯ 18:25 2019-05-25T18:25:43+03:00

Финляндия вышла в финал чемпионата мира по хоккею 2019. Фото: REUTERS

Сборная России уступила в полуфинале чемпионата мира и завтра сыграет в матче за "бронзу"

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В субботу, 25 мая, в Братиславе прошел первый полуфинальный матч чемпионата мира по хоккею 2019. Сборная России, которая выиграла восемь встреч подряд на этом турнире, встречалась с Финляндией, приехавшей на мировое первенство в далеко не самом сильном составе в сравнению с нашим.

До поры до времени россияне и финские хоккеисты никак не могли забросить шайб. И развязка в поединке наступила на 51-й минуте матча. Марко Анттила открыл счет, поразив ворота Андрея Василевского. И - эта шайба оказалась победной.

Сборная Финляндии, победив наших со счетом 1:0, стала первым финалистом чемпионата мира по хоккею 2019.

Сайт KP.RU провел прямую онлайн-трансляцию матча полуфинала чемпионата мира по хоккею 2019 Россия - Финляндия. Во втором полуфинале вечером сегодня сыграют, напомним, команды Чехии и Канады.

Уже завтра, 26 мая, на чемпионате мира по хоккею 2019 пройдут последние поединки - матч за 3-е место и финальный поединок ЧМ-2019.

ИСТОЧНИК KP.RU