Климкин заявил о «победе» Украины над Россией

СЕГОДНЯ 18:49 2019-05-25T18:56:50+03:00

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Глава украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин прокомментировал решение Международного трибунала ООН по морскому праву по инциденту в Керченском проливе, которое было оглашено ранее в субботу.

"Почитайте вялое и беззубое заявление МИД РФ относительно решения Международного трибунала по морскому праву, и поймете масштаб нашей сегодняшней победы", - написал он в «Твиттере».

Климкин также прикрепил к посту фотографию, на которой видно, как обнимаются его коллеги, которые присутствовали на суде, и пояснил, что так выглядит "дипломатическое счастье".

Украинская делегация на заседании Международного трибунала ООН по морскому праву. Фото: https://twitter.com/PavloKlimkin/

Международный трибунал ООН по морскому праву, как ранее писал сайт kp.ru, в субботу, 25 мая, огласил решение по инциденту в Керченском проливе. Согласно ему, Россия должна освободить украинские корабли и моряков. При это при том, что Международный трибунал вообще не имеет юрисдикции рассматривать эту ситуацию. О чем и заявили в МИД РФ.

Напомним, 25 ноября 2018 года три корабля Военно-морских сил Украины нарушили границу РФ в Керченском проливе. Они не стали подчиняться законным требованиям российских пограничников, в результате чего были задержаны. В России в отношении моряков возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы.

ИСТОЧНИК KP.RU