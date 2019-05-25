2019-05-25T18:54:10+03:00
Политика

Петиция за отставку главы администрации Зеленского набрала более 25 тысяч голосов

Теперь общественное обращение должен рассмотреть президент Украины
Марина ВЕНЦОВА
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Президент Украины Владимир Зеленский и глава администрации Андрей БогданПрезидент Украины Владимир Зеленский и глава администрации Андрей БогданФото: REUTERS
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Электронная петиция об отставке главы администрации президента Украины Андрея Богдана всего за два дня набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов.

"Мы, граждане Украины, требуем немедленной отставки главы администрации президента Украины Богдана Андрея Иосифовича за нарушение закона "Об очистке власти", - говорится в тексте народной инициативы, - говорится в тексте обращения, на сайте президента.

Теперь глава государства или его администрация должны дать ответ на данный общественный запрос.

Ранее сайт kp.ru писал, что общественный люстрационный комитет подал иск в отношении президента Украины Владимира Зеленского с требованием отменить назначение Андрея Богдана на должность главы администрации.

Напомним, с февраля 2010 года по февраль 2014 года Богдан занимал должность уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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