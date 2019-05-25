Самолет «Ютейр», вылетевший в Таджикистан, возвращается в Сургут

СЕГОДНЯ 19:21 2019-05-25T19:21:13+03:00

Вылетевший в Таджикистан самолет UTair возвращается в Сургут после двух часов в воздухе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Самолет авиакомпании «Ютейр» (UTair), который должен был выполнить рейс из Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ) в Худжанд (Таджикистан), после почти двух часов в воздухе возвращается в аэропорт отбытия. Как сообщили в справочной аэропорта Сургута, лайнер вырабатывает топливо над аэродромом перед приземлением.

"Рейс UTair возвращается в Сургут. Вырабатывает топливо. Он вылетел по расписанию в 16:45 мск", - цитирует ТАСС информацию справочной.

Согласно данным Flightradar, самолет совершил девять кругов над аэропортом вылета.

Кстати, ранее сайт kp.ru писал, что самолет авиакомпании «ЮТэйр» рейса Москва – Милан вернулся в аэропорт «Внуково» из-за неубранного шасси. После выработки топлива, лайнер совершил удачную посадку. В тот же день была информация о нештатной ситуации на борту самолета авиакомпании «Аэрофлот» рейса Калининград-Москва. Однако авиакомпания опровергла ее.

ИСТОЧНИК KP.RU