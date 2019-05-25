Круживший над Сургутом самолет «Ютейр» приземлился в аэропорту города

СЕГОДНЯ 20:06 2019-05-25T20:06:41+03:00

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Самолет авиакомпании «Ютейр» (UTair), который почти три часа вырабатывал топливо над Сургутом в Ханты-Мансийском автономном округе, благополучно приземлился в аэропорту города.

"Самолет сел. Все хорошо. Пассажиры еще в салоне", - приводит ТАСС данные справочной аэропорта.

Ранее сайт kp.ru писал, что самолет «Ютейр» рейса Сургут (Ханты-Мансийский автономный округ) - Худжанд (Таджикистан), после почти двух часов в воздухе вынужден возвращаться в аэропорт отбытия. В справочной аэропорта Сургута проинформировали, что лайнер вырабатывает топливо перед приземлением. Самолет, согласно данным Flightradar, совершил девять кругов над аэропортом вылета.

Напомним, 14 мая самолет авиакомпании «ЮТэйр», выполняющий рейс Москва – Милан вернулся в аэропорт «Внуково». причиной стало неубранное шасси. После выработки топлива, лайнер совершил удачную посадку.

ИСТОЧНИК KP.RU