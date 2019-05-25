2019-05-25T22:07:23+03:00
Происшествия

Следком начал проверку по факту возвращения самолета «Ютейр» в аэропорт Сургута

Следователи проводят осмотр месте происшествия и опрашивают членов экипажа
Марина ВЕНЦОВА
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Следком начал проверку по факту возвращения самолета «Ютейр» в аэропорт СургутаСледком начал проверку по факту возвращения самолета «Ютейр» в аэропорт СургутаФото: Мария ЛЕНЦ
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Следственный комитет России (СКР) начал доследственную проверку по факту возвращения самолета «Ютейр» (UTair), который должен был выполнить рейс из Сургута в Худжанд, обратно в аэропорт вылета.

«В настоящее время следователем <…> проводится осмотр места происшествия, воздушного судна, опрашиваются члены экипажа, пассажиры, технический состав аэропорта города Сургут, допустивший воздушное судно к полету, диспетчерский состав аэропорта, - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Уральского следственного управления на транспорте СКР. - По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение».

Кроме того, в настоящее время запрошены документы на воздушное судно, а также сведения о квалификации пилотного состава. По предварительным данным, как отметили в ведомстве, когда лайнер уже набрал высоту, в ходе полета сработал датчик стабилизатора. Именно это стало причиной, по которой было принято решение о выработке топлива и возвращении лайнера в аэропорт вылета.

На борту самолета находились 140 человек – 134 пассажира и 6 членов экипажа. В результате инцидента никто не пострадал.

Напомним, ранее, как писал сайт kp.ru, поступила информация о том, что самолет авиакомпании «ЮТэйр», вылетевший из Сургута в Худжанд, возвращает обратно. Позже после почти трех часов выработки топлива, лайнер благополучно приземлился.

ИСТОЧНИК KP.RU

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