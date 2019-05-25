Несколько домов загорелись в городе Бордо во Франции
В центре французского города Бордо 25 мая разгорелся пожар, который распространился на несколько домов. Об этом сообщает Franceinfo.
В тушении были задействованы более 100 пожарных, на данный момент огонь удалось локализовать. Сообщается, что из-за распространившегося дыма пришлось эвакуировать людей из 50 близлежащих зданий.
Пожар в БордоФото: СОЦСЕТИ
Фото: СОЦСЕТИ
Возгорание было замечено в 17:00 (18:00 мск) на втором этаже одного из зданий. Причина пожара пока неизвестна. Заместитель мэра города Анн-Мари Казале рассказала, что часть здания, где начался пожар, рухнула. Район происшествия оцеплен полицией.
Спасатели сообщают, что пока нет данных о пострадавших. Эвакуированных жителей власти города разместят в специальном временном центре пребывания. Это несколько десятков человек. Позже для них подготовят номера в отелях.
Из-за едкого дыма эвакуировали несколько десятков человекФото: СОЦСЕТИ
Фото: СОЦСЕТИ
Кроме того, СМИ сообщают, что очевидцы и журналисты с примерно через час после начала пожара слышали взрыв внутри одного из зданий.
Пожар в центре Бордо.Clement Carpentier on Twitter
ИСТОЧНИК KP.RU