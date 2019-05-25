2019-05-25T23:26:01+03:00
Происшествия

Несколько домов загорелись в городе Бордо во Франции

Из-за дыма власти эвакуировали людей из 50 близлежащих зданий [видео, фото]
Юлия ДИВЕЕВА
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Более 100 пожарных пытаются потушить огонь в нескольких домах в центре БордоБолее 100 пожарных пытаются потушить огонь в нескольких домах в центре БордоФото: СОЦСЕТИ
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В центре французского города Бордо 25 мая разгорелся пожар, который распространился на несколько домов. Об этом сообщает Franceinfo.

В тушении были задействованы более 100 пожарных, на данный момент огонь удалось локализовать. Сообщается, что из-за распространившегося дыма пришлось эвакуировать людей из 50 близлежащих зданий.

Пожар в Бордо Фото: СОЦСЕТИ

Пожар в БордоФото: СОЦСЕТИ

Фото: СОЦСЕТИ

Возгорание было замечено в 17:00 (18:00 мск) на втором этаже одного из зданий. Причина пожара пока неизвестна. Заместитель мэра города Анн-Мари Казале рассказала, что часть здания, где начался пожар, рухнула. Район происшествия оцеплен полицией.

Спасатели сообщают, что пока нет данных о пострадавших. Эвакуированных жителей власти города разместят в специальном временном центре пребывания. Это несколько десятков человек. Позже для них подготовят номера в отелях.

Из-за едкого дыма эвакуировали несколько десятков человек Фото: СОЦСЕТИ

Из-за едкого дыма эвакуировали несколько десятков человекФото: СОЦСЕТИ

Фото: СОЦСЕТИ

Кроме того, СМИ сообщают, что очевидцы и журналисты с примерно через час после начала пожара слышали взрыв внутри одного из зданий.

Пожар в центре Бордо.Clement Carpentier on Twitter

ИСТОЧНИК KP.RU

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