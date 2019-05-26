2019-05-26T00:02:53+03:00
Политика

В Иране заявили и наличии оружия, способного поразить американские корабли

В КСИР гтовы атаковать корабли США в ответ на "малейшую глупость в Персидском заливе"
Юлия ДИВЕЕВА
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Иран готов потопить военные корабли США в ответ на американскую агрессиюИран готов потопить военные корабли США в ответ на американскую агрессиюФото: REUTERS
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Иран обладает оружием, котрое может поразит и потопить американские военные корабли в Персидском заливе. Такое заявление сделал советник командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мортеза Корбани.

"Если враг допустит малейшую глупость в Персидском заливе, то поймет, что в таком случае мы сделаем", - сказал он .

Советник напомнил, что США прислали в регион два своих военных корабля. Он подчеркнул, что если Вашингтон неправильно себя поведет, "мы при помощи двух ракет, двух новых вооружений, полностью секретных, отправим два американских военных корабля со всем экипажем и самолетами на дно морское", передает РИА Новости со ссылкой на агентство Mizan.

Сайт kp.ru писал, что ранее глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф отметил, что решение властей США увеличить военный контингент на Ближнем Востоке является угрозой стабильности в регионе и "миру во всем мире".

А до этого президент США Дональд Трамп заявил, что направит на Ближний Восток дополнительно примерно 1,5 тысячи американских военных для защиты уже находящегося в регионе контингента Соединенных Штатов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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