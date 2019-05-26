2019-05-26T02:07:02+03:00
Политика

Зеленский станцевал на сцене перед зрителями "Лиги смеха"

Президент Украины посетил съемки передачи, которую раньше вел [видео]
Юлия ДИВЕЕВА
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Президент Украины Владимир ЗеленскийПрезидент Украины Владимир ЗеленскийФото: REUTERS
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Своеобразная публичная передача обязанностей ведущего программы "Лига смеха" состоялась в субботу в Октябрьском дворце в Киеве, где проходили съемки очередного выпуска передачи. Президент Украины Владимир Зеленский в начале шоу вышел на сцену, станцевал вместе с другими актерами, а затем поприветствовал зрителей.

В этот момент к нему подошел друг и коллега Евгений Кошевой, который забрал у него из рук микрофон. Глава государства поцеловал лысую голову своего приемника, спустился в зал и прошел на свое место в шестом ряду рядом с супругой. Зрители приветствовали президента бурными аплодисментами и одобрительными возгласами.

Видео энергичного танца Зеленского появилось в соцсетях.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 22 мая, на второй день после инаугурации Владимира Зеленского на сайте президента Украины появилась петиция с требованием к нему уйти в отставку.

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Президент Украины Владимир Зеленский станцевал на сцене
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ИСТОЧНИК KP.RU

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