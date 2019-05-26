Пострадавших в ДТП в Италии россиянок выписали из больницы

СЕГОДНЯ 03:10 2019-05-26T03:10:30+03:00

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Из больниц в итальянской Тоскане выписаны все россиянки, пострадавшие в ДТП с участием туристического автобуса. Об этом сообщило посольство России в Риме.

В дипмиссии уточнили, что 25 мая из больниц города Сиены выписались три наших соотечественницы. Их в сопровождении российских дипломатов доставили в аэропорт на рейсы в Россию. Туристки уже летят домой, передает РИА Новости.

Напомним, сайт kp.ru сообщал, что автобус с туристами, среди которых были и россияне, перевернулся на трассе Сиена-Флоренция 22 мая. Авария произошла недалеко от города Монтериджони. В салоне в этот момент находились 55 пассажиров.

В результате ДТП пострадали 37 человек, из них 19 россиян. Также травмы получили граждане Армении, Казахстана, Украины, Белоруссии, Молдавии, Грузии и Румынии. Те, кто были в автобусе, рассказывают, что за пару минут до аварии закончился фильм. Водитель попытался включить музыку и отвлекся от дороги. В итоге машина потеряла управление и вылетела в кювет.

Жертвой ДТП стала россиянка, работавшая экскурсоводом при группе.

ИСТОЧНИК KP.RU