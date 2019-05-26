2019-05-26T04:11:17+03:00
Происшествия

У берегов Японии столкнулись два грузовых судна

Один корабль затонул, его экипаж пропал без вести
Юлия ДИВЕЕВА
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У берегов Японии затонул сухогрузУ берегов Японии затонул сухогрузФото: REUTERS
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В Тихом океане у берегов Японии утром 26 мая столкнулись два грузовых судна. ЧП произошло примерно в 11 км от побережья префектуры Тиба к востоку от Токио.

Как передает телеканал NHK, в результате происшествия один из кораблей затонул. Спасти удалось лишь капитана. Остальные четыре члена экипажа считаются пропавшими без вести. Со второго судна запросов о помощи не поступало.

Причиной столкновения стала плохая видимость из-за тумана. На затонувшем судне “Чикачи Мару” находилось около 1,6 тысячи тонн стали. Оно шло в Осаку. Известно, что корабли были приписаны в префектурах Эхимэ и Хиросима.

В настоящее время береговая охрана страны осуществляет поиск пропавших без вести с помощью катеров и вертолетов.

Напомним, сайт kp.ru рассказывал, что в марте у берегов Норвегии судно потеряло ход и потерпело крушение. Девять членов экипажа были вынуждены прыгнуть в воду, чтобы спастись. При этом грузовой катер направлялся на помощь круизному лайнеру Viking Sky, которое также потерпело крушение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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