В США арестовали экс-менеджера Стэна Ли

СЕГОДНЯ 05:09 2019-05-26T05:12:20+03:00

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В американском штате Аризона арестован бывший менеджер автора комиксов Стэна Ли Кийя Морган. Его обвиняют в подлоге и нанесении материального ущерба создателю вселенной Marvel.

Как сообщает информационное агентство Associated Press, ордер на арест Моргана выдала прокуратура округа Лос-Анджелес. Его подозревают в том, что он наживался на славе Ли, использовал его вслепую и действовал без его ведома. В материалах дела говорится, что экс-менеджер присвоил более $262 тысяч, заработанных Ли за счет раздачи автографов в мае 2018 года.

Дочь главного редактора Marvel Comics Джоан Селия Ли заявила, что еще в прошлом году потребовала запретить Моргану приближаться к ее отцу. По ее словам, тот использовал слабое здоровье ее отца, не давал общаться с семьей и друзьями, а также пытался получить контроль над бизнесом и финансами Стэна Ли.

Адвокат обвиняемого Алекс Кессел рассказал журналистам, что просил прокурора позволить его клиенту добровольно явиться в полицию , но правоохранительные органы ответили отказом.

Отметим, что нанять Мограна вместо Джерри Ольвареса Стэну Ли посоветовала его дочь.

Как писал сайт kp.ru, Стэн Ли умер 12 ноября 2018 года в возрасте 95 лет. Он является соавтором комиксов про Человека-паука, Халка, Доктора Стрэнджа, Фантастическую четверку, Железного Человека, Тора, Людей Икс и других персонажей.

ИСТОЧНИК KP.RU