Мадуро поблагодарил Норвегию за помощь в налаживании диалога с оппозицией

СЕГОДНЯ 05:32 2019-05-26T05:36:06+03:00

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро поблагодарил правительство Норвегии помощь в продвижении диалога с представителями венесуэльской оппозиции. Он заверил, что Каракас готов двигаться к заключению соглашений.

"В Осло вылетает наша делегация с готовностью работать по согласованной всеобъемлющей повестке и двигаться к заключению отличных соглашений", - написал глава государства в Twitter.

Ранее 25 мая МИД Норвегии сообщил, что представители Николаса Мадуро и лидера оппозиции Хуана Гуайдо, провозгласившего себя президентом Боливарианской республики и назначившего свое альтернативное правительство, согласились вновь провести переговоры в Осло.

При этом Гуаидо в свою очередь подчеркивал, что встречи в Осло - не переговоры, а попытка установить диалог.

Напомним, Хуан Гуайдо в конце марта открыто сообщил, что его сторонники готовятся к проведению операции "Свобода", которая приведет к полной захвату власти в Венесуэле. 30 апреля он собрал своих сторонников перед военной базой "Карлота" в Каракасе, призвав народ и армию Венесуэлы к перевороту.

ИСТОЧНИК KP.RU