2019-05-26T08:33:48+03:00
Политика

Зеленский планирует сделать Украину "базой для покорения мира"

Президент поздравил украинцев со 130-летием со дня рождения авиаконструктора Игоря Сикорского
Юлия ДИВЕЕВА
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Президент Украины Владимир ЗеленскийПрезидент Украины Владимир ЗеленскийФото: Михаил ФРОЛОВ
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Президент Украины Владимир Зеленский пообещал сделать республику для украинцев "базой для дальнейшего покорения мира". Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Обещание глава государства дал в день 130-летия со дня рождения авиаконструктора Игоря Сикорского, который появился на свет в Киеве в 1889 году. Зеленский назвал его "вертолетным отцом" и "блестящим примером инноватора", который "будет вдохновлять новых украинских изобретателей".

"И поэтому я сделаю все от меня зависящее, чтобы открыть для каждого способного украинца путь к свободной реализации своих инициатив в первую очередь в собственной стране. Чтобы именно Украина стала для наших гениев базой для дальнейшего покорения мира", - отметил Зеленский.

Русский и американский авиаконструктор, изобретатель Игорь Сикорский родился в Российской империи, а в 1918 году покинул Россию. С 1919 года проживал в США.

Является создателем первых в мире: четырехмоторного самолета "Русский витязь", тяжелого четырехмоторного бомбардировщика и пассажирского самолета "Илья Муромец", а также серийного вертолета одновинтовой схемы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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