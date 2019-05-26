2019-05-26T07:36:45+03:00
Происшествия

В Германии небольшой самолет застрял в кронах деревьев

Пилот и пассажирка два часа ожидали, когда их спасут
Юлия ДИВЕЕВА
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В Германии два человека два часа провели в самолете вверх тормашакмиВ Германии два человека два часа провели в самолете вверх тормашакмиФото: СОЦСЕТИ
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В Германии небольшой самолет застрял в кронах деревьев при заходе на посадку. Об этом сообщили в местной полиции.

Инцидент произошел в субботу в городе Хольцвиккеде (Северный Рейн-Вестфалия). В самолете находились 56-летний пилот и его 51-летняя спутница. Им пришлось два часа провести буквально в подвешенном состоянии, пока пожарные не прибыли на место и смогли их спасти. После чего мужчину и женщину доставили на осмотр в больницу, пишет General-Anzeiger.

Предположительно, самолет занесло на деревья сильным ветром, который поднялся, когда машина приземлялась. Чтобы он не упал, пока из кабины доставали людей, машину зафиксировали с помощью крана.

Напомним, сайт kp.ru сообщал ранее 25 мая, что в Атлантический океан у берегов американского штат Флорида упал небольшой самолетCessna Citation V. На борту находился только пилот. Он погиб. Крушение бизнесджета произошло в 200 км от порта Форт-Лодердейл.

ИСТОЧНИК KP.RU

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