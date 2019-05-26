2019-05-26T07:36:30+03:00
В мире

В Испании состоятся выборы в Европарламент, региональные и муниципальные органы власти

Ранее в стране прошли досрочные выборы в парламент
Александр ДЖУМАЕВ
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В воскресенье, 26 мая, в Испании состоятся европейские, региональные и муниципальные выборыВ воскресенье, 26 мая, в Испании состоятся европейские, региональные и муниципальные выборыФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В воскресенье, 26 мая, в Испании состоятся европейские, региональные и муниципальные выборы. Голосование пройдет с 09:00 по 20:00 местного времени (с 10:00 по 21:00 мск).

По данным министерства внутренних дел королевства, к обеспечению порядка в день выборов будут привлечены около 93 тысяч сотрудников правоохранительных органов. Правом голоса обладают около 37 миллионов жителей Испании.

Стоит отметить, что месяц назад в Испании состоялись досрочные выборы в парламент. По их итогам победу одержала Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП), которую представляет действующий премьер-министр страны Педро Санчес. Учредительные заседания обеих палат парламента страны состоялись 21 мая.

Выборы в региональные органы власти, в свою очередь, состоятся в 12 из 17 автономных сообществ Испании. Голосование пройдет в рагоне, Астурии, на Балеарских и Канарских островах, в Кантабрии, Кастилии-Ла-Манче, Кастилии-и-Леоне, Мадриде, Мурсии, Наварре, Риохе и Эстремадуре. По данным соцопросов, ИСРП лидирует практически во всех регионах; отмечается, что в ряд региональных парламентов может пройти крайне правая партия "Вокс", которая ранее получила 24 места в нижней палате парламента страны..

ИСТОЧНИК KP.RU

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