СЕГОДНЯ 07:56 2019-05-26T07:56:08+03:00

Посол США в КНР призвал власти страны к диалогу с Далай-ламой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Терри Брэнстад также выразил обеспокоенность в связи с возможным вмешательством Китая в религиозные дела Тибета

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Посол Соединенных Штатов в Китае Терри Брэнстад призвал власти КНР начать диалог с Далай-ламой. Об этом говорится в заявлении пресс-службы дипмиссии.

"[Брэнстад] призвал правительство Китая к участию без каких-либо условий в конструктивном диалоге с Далай-ламой или его представителями, к поиску решения, которое отменит все противоречия", - отмечается в документе.

Дипломат также заявил об обеспокоенности в связи с возможным вмешательством Пекина в религиозные дела Тибета. В документе говорится, что посольство США обеспокоено "вмешательством китайского правительства в свободу вероисповедания тибетских буддистов".

В тибетском буддизме школы гелугпа Далай-лама считается перерождением бодхисаттвы Авалокитешвары - божества сострадания. Нынешний Далай-лама в настоящий момент находится в Индии; несмотря на свой почтенный возраст, он активно участвует в общественной жизни.

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ИСТОЧНИК KP.RU