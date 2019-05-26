Пересекший Атлантический океан в бочке французский путешественник раскрыл секрет отличной формы

СЕГОДНЯ 09:03 2019-05-26T09:03:03+03:00

По словам Жан-Жака Савена, для поддержания формы необходимо любить женщин, заниматься спортом и не обращать внимания на возраст

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Путешественник из Франции Жан-Жак Савен, пересекший Атлантический океан в бочке, раскрыл свой секрет хорошей формы. По его словам, для этого необходимо любить женщин, заниматься спортом и не обращать внимания на возраст.

"Я вам скажу: надо любить женщин, вот и все", - приводит агентство РИА Новости слова Савена. "И надо тщательно готовиться к своим проектам, они (путешествия - ред.) не делаются без подготовки. И потом не стоит придавать значение возрасту. Возраст - это просто цифры. Главное - это состояние ума. Конечно, однажды я остановлюсь, буду вести более спокойный образ жизни", - добавил путешественник.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, 72-летний Савен пересек Атлантику в бочке за 122 дня. Судно, перемещающееся исключительно за счет течения и ветра, было построено на одной из верфей французского департамента Жиронда; спонсором путешествия выступило местное бочкотарное предприятие Boutes.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/705810" frameborder="0"></iframe> Трёхметровая бочка Жан-Жака Савина изнутри.

ИСТОЧНИК KP.RU