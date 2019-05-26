Пересекший Атлантический океан в бочке французский путешественник раскрыл секрет отличной формы
Путешественник из Франции Жан-Жак Савен, пересекший Атлантический океан в бочке, раскрыл свой секрет хорошей формы. По его словам, для этого необходимо любить женщин, заниматься спортом и не обращать внимания на возраст.
"Я вам скажу: надо любить женщин, вот и все", - приводит агентство РИА Новости слова Савена. "И надо тщательно готовиться к своим проектам, они (путешествия - ред.) не делаются без подготовки. И потом не стоит придавать значение возрасту. Возраст - это просто цифры. Главное - это состояние ума. Конечно, однажды я остановлюсь, буду вести более спокойный образ жизни", - добавил путешественник.
Как ранее сообщал сайт kp.ru, 72-летний Савен пересек Атлантику в бочке за 122 дня. Судно, перемещающееся исключительно за счет течения и ветра, было построено на одной из верфей французского департамента Жиронда; спонсором путешествия выступило местное бочкотарное предприятие Boutes.
Трёхметровая бочка Жан-Жака Савина изнутри.
ИСТОЧНИК KP.RU