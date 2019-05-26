2019-05-26T09:17:48+03:00
В мире

Во Франции за сутки испекли 2217 блинов на одной сковороде

Полученная в результате продажи блинов прибыл пойдет на нужды благотворительности
Александр ДЖУМАЕВ
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За сутки на одной сковороде было приготовлено 2217 блиновЗа сутки на одной сковороде было приготовлено 2217 блиновФото: Алексей БУЛАТОВ
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Во французском департаменте Майен был установлен рекорд по приготовлению блинов. За сутки на одной сковороде было приготовлено 2217 блинов.

Как сообщает радиостанция France Bleu, акция началась в полдень пятницы, 24 мая, в городе Лаваль на парковке торгового центра Leclerc Pegase. Приготовлением блинов занимались сотрудники отеля Ibis Le relais d'Armor.

Отмечается, что все 2217 блинов были проданы; каждый блин стоил 50 центов. Полученная прибыль пойдет на нужды ассоциации Arc en Ciel, которая воплощает мечты больных детей.

Ранее сайт kp.ru сообщал о рекомендациях Роспотребнадзора по выбору блинов. По даанным ведомства, в составе блинов, готовых к употреблению, должны входить настоящие мука, молоко и куриные яйца, однако использование сухих аналогов не запрещено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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