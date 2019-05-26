Во Франции за сутки испекли 2217 блинов на одной сковороде
Во французском департаменте Майен был установлен рекорд по приготовлению блинов. За сутки на одной сковороде было приготовлено 2217 блинов.
Как сообщает радиостанция France Bleu, акция началась в полдень пятницы, 24 мая, в городе Лаваль на парковке торгового центра Leclerc Pegase. Приготовлением блинов занимались сотрудники отеля Ibis Le relais d'Armor.
Отмечается, что все 2217 блинов были проданы; каждый блин стоил 50 центов. Полученная прибыль пойдет на нужды ассоциации Arc en Ciel, которая воплощает мечты больных детей.
Ранее сайт kp.ru сообщал о рекомендациях Роспотребнадзора по выбору блинов. По даанным ведомства, в составе блинов, готовых к употреблению, должны входить настоящие мука, молоко и куриные яйца, однако использование сухих аналогов не запрещено.
ИСТОЧНИК KP.RU