СЕГОДНЯ 10:25 2019-05-26T10:25:17+03:00

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В Литве начался второй тур выборов президента страны. Избирательные участки будут открыты с 7:00 до 20:00 по местному времени (совпадает с московским).

В эту пятницу в стране завершилось голосование на выборах в Европарламент, а также досрочное голосование во втором туре выборов главы государства. В пятницу и субботу, в свою очередь, состоялось голосование для избирателей, которые по состоянию здоровья не могут прийти на участки. Общая явка в ходе этого голосования, а также мероприятий в специальных почтовых отделениях и на дому, составила 10,75%.

Во второй тур выборов президента Литвы ранее прошли экономист Гитанас Науседа, которого поддержали более 31% избирателей, и бывший министр финансов Ингрида Шимоните, за которую проголосовали около 26% граждан страны. Бывший премьер министр страны Саулюс Сквернялис, в свою очередь, набрал более 22% и не попал во второй тур.

ИСТОЧНИК KP.RU