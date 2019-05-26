Власти США запретили наркобарону Эль Чапо прогулки

СЕГОДНЯ 10:49 2019-05-26T10:49:50+03:00

Ранее адвокат наркобарона потребовал для своего подзащитного права на два часа прогулок в неделю, беруши и такое же питание, как у остальных заключенных

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Американские власти лишили права на прогулки отбывающего наказание мексиканского наркобарона Хоакина Гусмана, также известного как Эль Чапо. Об этом сообщает телеканал CNN.

Сообщается, что ранее адвокат наркобарона потребовал для своего подзащитного права на два часа прогулок в неделю, беруши и такое же питание, как у остальных заключенных. В письме федеральному судье защитник Гусмана подчеркнул, что наркобарон содержится "в страшных условиях", будучи лишенным доступа к солнечному свету и воздуха.

Стоит отметить, что из изолятора, где в настоящее время содержится Гусман, в 1981 году уже пытались совершить побег. Тогда группа заключенных захватила на крыше исправительного учреждения вертолет и попыталась разрезать проволочную сетку, чтобы уйти. Самому Гусману ранее дважды удавалось совершить побег из тюрем.

Ранее суд признал Гусмана виновным в организации наркокартеля "Синалоа", основанного в 1980-х, и других преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Приговор Эль Чапо будет оглашен в июне.

ИСТОЧНИК KP.RU