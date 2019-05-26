В американском штате Юта судью временно отстранили от исполнения обязанностей за критику Трампа

СЕГОДНЯ 11:32 2019-05-26T11:32:22+03:00

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Верховный суд американского штата Юта отстранил на полгода судью города Тейлорсвилл Майкла Квана за критические замечания в адрес президента США Дональда Трампа в рабочее время. Как сообщает газета New York Times, на эти шесть месяцев Кван был также лишен жалования.

Сообщается, что в январе 2017 года Кван беседовал с оштрафованным мужчиной. Последний предлагал заплатить свой штраф, как только получит возврат денег, переплаченных в качестве налогов. Судья, в свою очередь, выразил сомнение в том, что провинившийся сможет получить такие средства при новом главе государства. "Молитва, возможно, понадобится, потому что он [Трамп] только что подписал указ о строительстве стены [на границе с Мексикой], а на это у него нет денег, поэтому у вас может получиться, а может не получиться вернуть свои налоги в этом году", - приводит издание слова Квана.

Эти слова Верховный суд Юты счел нарушением правила соблюдать "независимость, целостность и беспристрастность". "Есть незыблемое и универсальное правило, что каждый раз, когда сотрудник судебной системы допускает должностной проступок, он или она злоупотребляет доброй волей этой системы. Мы пришли к заключению, что судья Кван поступил именно так", - говорится в тексте постановления.

В суде также отметили, что Кван неоднократно критиковал главу государства. Из-за своей несдержанности судья дважды получал дисциплинарные взыскания: в 2005 году за слишком экспрессивную реакцию на скандал вокруг связи президента Билла Клинтона с Моникой Левински и в 2016 году за включение Клинтона в состав объединения адвокатов, критиковавших кандидатов на пост главы государства.

ИСТОЧНИК KP.RU