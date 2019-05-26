Эксперт прокомментировал заявление украинского посла о "гамбургских" санкциях против России

СЕГОДНЯ 12:40 2019-05-26T12:40:15+03:00

По словам замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимира Шаповалова, речь идет о "несерьезном обвинении"

Изменить размер текста: A A

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал заявление посла Украины в Германии Андрея Мельника о том, что Киев намерен добиваться введения "гамбургских" санкций в отношении России в случае отказа Москвы освободить задержанных украинских моряков.

"Очень странно наблюдать как теперь украинские политики пытаются из этой истории сделать некий обвинительный акт против России. Очевидно, что это несерьёзное обвинение, к которому нельзя относиться как к какой-то солидной позиции", - приводит RT слова Шаповалова.

Эксперт также отметил, что Киев должен подавать миру другие сигналы. В их число, по мнению Шаповалова, входят готовность к выполнению Минских соглашений и "отказ от преследования по политическим и языковым мотивами". "Это же заявление, по сути, является продолжением той тупиковой политики, которую проводил президент Порошенко", - заключил Шаповалов.

Ранее сайт kp.ru сообщал о заявлении украинского дипломата Андрея Мельника. Посол Украины в Германии заявил, что в случае невыполнения Россией решения Международного суда по морскому праву об освобождении украинских моряков, Киев потребует от властей Германии ввести в отношении Москвы санкции

Цена верности: чего хотят украинские моряки от Порошенко.Полковники Виктор Баранец и Михаил Тимошенко обсуждают эту и другие интересные темы в эфире программы Военное ревю на Радио Комсомольская правда

ИСТОЧНИК KP.RU