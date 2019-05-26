Сенатор прокомментировал слова Зеленского о "базе для покорения мира"

СЕГОДНЯ 12:53 2019-05-26T12:53:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Украина должна превратиться в "базу для дальнейшего покорения мира" для талантливых граждан страны. По словам сенатора, Зеленский для начала должен создать в своей стране комфортные условия для жизни.

"Остапа понесло. Зеленский пытается цитировать главного героя из «12 стульев». Пусть хотя бы сделает так, чтобы люди на Украине чувствовали себя полноправными гражданами этой страны. Они не должны бояться. Им нужно знать, что в стране у них есть перспективы, что она для них родная, что она относится к ним, как к своим родным детям. Ничего этого на Украине сегодня нет. Пусть для начала сделает это", - приводит агентство ФАН слова Цекова.

Ранее сайт kp.ru сообщал о заявлении Зеленского, опубликованном в Facebook. Помимо слов о "базе для покорения мира", президент Украины заявил, что известный авиаконструктор Игорь Сикорский является "знаменитым украинцем".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/705727" frameborder="0"></iframe> Владимир Зеленский: чего ждать от нового президента Украины.Владимир Зеленский - новый президент Украины. Незалежную возглавил человек, у которого нет никакого опыта в политике. Раньше ему доводилось лишь играть главу государства в сериале «Слуга народа». Поэтому трудно сказать, чего ждать от нового президента Украины. Ведь пока он делает весьма противоречивые заявления.

ИСТОЧНИК KP.RU