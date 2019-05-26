"Ювентус" готов отдать в обмен на Поля Погба сразу двух игроков

СЕГОДНЯ 13:49 2019-05-26T13:49:24+03:00

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«Манчестер Юнайтед», который завершил сезон в середине таблицы, лишь чудом удержавшись в Лиге Европы, имеет большие проблемы с бюджетом, поэтому от каждого трансфера своего игрока хотят выручить как можно больше денег. В частности, за Поля Погба, которым активно интересуются «Реал Мадрид» и «Ювентус», «красные дьяволы» собираются получить никак не меньше 120 миллионов евро. Если «сливочные» готовы выложить такую сумму, то «бьянконери» не располагают таким количеством денег, но могут предложить бартерную сделку: нападающий Пауло Дибала и фланговый атакующий защитник Алекс Сандро в обмен на звездного француза.

Примечательно, что Пауло Дибала в «Ювентусе», как и Поль Погба в «МЮ», в начале изъявляли желание покинуть команду, а потом резко поменяли решение.

Дибала опроверг слова своего агента по поводу уже решенного трансфера в мадридский «Атлетико» с пятилетним контрактом, сказав, что счастлив в Турине. А Погба перестал прессинговать тему перехода в «Реал Мадрид» после того, как главный тренер «МЮ» Уле-Гуннар Сульшер предложил французу капитанскую повязку.

Как отмечает The Daily Express, Сульшер попросил руководство «Юнайтед» определиться с составом команды на следующий сезон до 1 июля, ведь с этой даты начинается летнее турне команды.

«Красные дьяволы» отправятся в начале в Австралию, а 30 июля поедут в Норвегию, где сыграют с командой из Кристансунда, родного города Уле-Гуннара Сульшера.

Контракт Погба с «МЮ» истекает летом 2021 года, а его еженедельная зарплата составляет 290 тысяч фунтов.

ИСТОЧНИК KP.RU