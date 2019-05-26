Иран предложил странам Персидского залива заключить пакт о ненападении

СЕГОДНЯ 14:13 2019-05-26T14:13:42+03:00

Глава МИД Исламской Республики Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран будет противостоять "любой агрессии, будь то экономической или военной"

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Иран рассчитывает на установление сбалансированных отношений с государствами Персидского залива и готов подписать с ними пакт о ненападении. Об этом заявил в воскресенье Багдаде глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

Как сообщает телеканал Al Arabiya, министр, в частности, заявил о готовности Тегерана противостоять "любой агрессии, будь то экономической или военной". Представители Ирака, в свою очередь, отметили, что Багдад готов выступить посредником в урегулировании отношений между Соединенными Штатами и Ираном.

"Экономическая блокада Ирана бесполезна. Мы отвергаем односторонние шаги Вашингтона, стоим рядом с нашим иранским соседом и будем выступать посредником между ним и США", - заявил глава МИД Ирака Мухаммед Али аль-Хаким. Иракские власти также осудили "военную угрозу в регионе", подчеркнув важность "сохранения стабильности и безопасности" на Ближнем Востоке.

Отношения между США и Ираном обострились весной этого года. В частности, американский президент Дональд Трамп заявил о внесении Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные вооруженные формирования Ирана) в список террористических организаций; в ответ на это власти Ирана внесли в аналогичный список Центральное командование вооруженных сил США, действующее на Ближнем Востоке.

ИСТОЧНИК KP.RU