2019-05-26T14:13:42+03:00
В мире

Иран предложил странам Персидского залива заключить пакт о ненападении

Глава МИД Исламской Республики Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран будет противостоять "любой агрессии, будь то экономической или военной"
Александр ДЖУМАЕВ
Поделиться:
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад ЗарифГлава МИД Ирана Мохаммад Джавад ЗарифФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Иран рассчитывает на установление сбалансированных отношений с государствами Персидского залива и готов подписать с ними пакт о ненападении. Об этом заявил в воскресенье Багдаде глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

Как сообщает телеканал Al Arabiya, министр, в частности, заявил о готовности Тегерана противостоять "любой агрессии, будь то экономической или военной". Представители Ирака, в свою очередь, отметили, что Багдад готов выступить посредником в урегулировании отношений между Соединенными Штатами и Ираном.

"Экономическая блокада Ирана бесполезна. Мы отвергаем односторонние шаги Вашингтона, стоим рядом с нашим иранским соседом и будем выступать посредником между ним и США", - заявил глава МИД Ирака Мухаммед Али аль-Хаким. Иракские власти также осудили "военную угрозу в регионе", подчеркнув важность "сохранения стабильности и безопасности" на Ближнем Востоке.

Отношения между США и Ираном обострились весной этого года. В частности, американский президент Дональд Трамп заявил о внесении Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные вооруженные формирования Ирана) в список террористических организаций; в ответ на это власти Ирана внесли в аналогичный список Центральное командование вооруженных сил США, действующее на Ближнем Востоке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Оба кандидата в президенты Литвы выступили против резкой полемики с Россией
"Ювентус" готов отдать в обмен на Поля Погба сразу двух игроков
Французский депутат призвал главу МИД Франции нормализовать отношения с Россией
Сенатор прокомментировал слова Зеленского о "базе для покорения мира"
Эксперт прокомментировал заявление украинского посла о "гамбургских" санкциях против России
В Перу произошло сильное землетрясение
Опубликован список самых высокооплачиваемых руководителей компаний в США
В американском штате Юта судью временно отстранили от исполнения обязанностей за критику Трампа
Власти США запретили наркобарону Эль Чапо прогулки
В Литве начался второй тур выборов президента страны
Зеленский назвал авиаконструктора Сикорского "знаменитым украинцем"
Во Франции за сутки испекли 2217 блинов на одной сковороде
Пересекший Атлантический океан в бочке французский путешественник раскрыл секрет отличной формы
Альянс Wi-Fi ограничил членство Huawei
Стало известно о возможном наращивании Турцией поставок оружия сирийской оппозиции
Посол США в КНР призвал власти страны к диалогу с Далай-ламой
Трамп и Абэ в пятый раз сыграли вместе в гольф
В Испании состоятся выборы в Европарламент, региональные и муниципальные органы власти