В МИД России ответили на заявление Украины о "гамбургских" санкциях

СЕГОДНЯ 14:49 2019-05-26T14:49:57+03:00

По словам представительства дипломатического ведомства Марии Захаровой, ограничительные меры в отношении РФ "штампуются на потоке"

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова посла Украины в Германии Андрея Мельника, который ранее заявил о планах потребовать ввести новые санкции в отношении РФ за невыполнение судебного решения по задержанным украинским морякам.

"Как мы уже поняли, для санкций повода не нужно - их штампуют на потоке", - приводит РБК слова Захаровой.

Ранее Международный суд по морскому праву обязал Россию отпустить украинских моряков, задержанных по итогам инцидента в Керченском проливе, а также вернуть Украине три военных корабля. Представители РФ в заседании суда не участвовали.

Впоследствии посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что Киев потребует от властей Германии ввести "гамбургские" санкции против России в случае отказа Москвы от выполнения решения суда. Данное постановление Мельник назвал "дипломатической победой" и "козырем".

ИСТОЧНИК KP.RU